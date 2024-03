66-aastane Sharon Stone avaldas oma kummalise õhturutiini

Sama kohtlemine laieneb ka tema maalidele, kuna viimastel aastatel suhtub ta kunsti veelgi tulihingelisemalt kui kunagi varem. «Ma räägin oma maalidega nagu elusolenditega,» avaldas Stone. «Ma tunnen, et nad on. Mõnes mõttes on see ka nagu iseendaga vestlemine. Ma räägin neile, kui ilusad ja suurepärased nad on.»

Stone on eluviisilt pigem öökull ja läheb magama sageli alles siis, kui kõik tema kolm poega on turvaliselt kodus. Ta elab oma laste Roan Josephi (23), Laird Vonne (18) ja Quinn Kellyga (17) Californias ühe katuse all. «Mul on kolm last ja ma ei lähe magama enne, kui mu lapsed on kodus ja voodis,» ütles ta. «Nüüd on nad vanemad, nii et võib päris hilja peale jääda,» ütles ta, ehkki ta veedab õhtuti palju aega ka stuudios maalides, vahendab Hello!.

«Maalin nii kaua, kuni saan valmis. Ma võin maalida kella kahe, kolme, neljani öösel. On päevi, kus ma ei jõua oma ateljeesse enne nelja pärastlõunal, sest mul on muid kohustusi. Ma pean tegema oma täiskasvanuasju.»

Sharon märkis, et ta armastab ka jalavanne, õlisid, taimeteesid ja enne magamaminekut rahustavat vanni. «Panen vannivette Surnumerest pärit soola. Vahel ka õunaäädikat või söögisoodat.»

Ta ütles, et ta ei maga kunagi stuudios ja koristab alati kõik ära enne magamaminekut, ehkki tal on võime peaaegu kõikjal magama jääda. Oma kõige veidramaks õhturituaaliks nimetas ta, et armastab hilisõhtuti üleval olla. «Mulle meeldib siis televiisorit vaadata ja ka väljas käia. Sel ajal on ööloomad väljas. Mulle meeldib öiste loomade hääl. Mulle meeldib vaikus ja öine õhk. Ja kuud vaadata,» jätkas ta. Ta ütles, et just seetõttu meeldis talle mängida Oscarile nomineeritud filmis «Kasiino» (1995). «Me filmisime kogu aeg öösiti.»