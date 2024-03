10000 sammu päevas pole palju, aga ei ole vaja ennast karistada, kui kiire elutempo juures neid vähem koguneb. On normaalne, et vahel on tööpäev nii kiire, et ei jõua pissilgi käia, ammugi siis veel lõunapausi ajal tublisti sammuda. Õhtul koju minnes on väsimus, pere soovib ning nõuab tähelepanu ja kell