Uuring: seda tegevust vajavad mehed rohkem kui naised

See tähendab, et mehed peaksid liigutama end iga päev umbes 45 minutit, samas kui naistele piisab 20 minutist. See on hea uudis kõigile naistele, kellel on raske end jõusaali sundida, sest nüüd tuleb välja, et juba kohale ilmumine on pool võitu.

Täiendavad leiud näitasid, et maksimaalse kasu trennis saavad mõlemad sugupooled siiski 300 minuti juures nädalas. Need numbrid olid samad nii aeroobse kui ka lihastrenni puhul, mis tähendab, et mõlemad on pikaealisuse seisukohalt paljutõotavad. See on suurepärane uudis, kuid miks on läinud nii kaua aega mõistmiseks, et mehed ja naised vajavad eri tüüpi treeningut?

Naiste jaoks, kes soovivad saada tugevamaks, elada kauem ja võtta oma tervis kontrolli alla, napib usaldusväärset infot. Internetis jagavad naised sageli on trenniheitlusi ja kuidas nad tasakaalustavad hormoone või isegi sünkroonivad jõutrenni menstruaaltsükliga, et see oleks tõhusam. Nüüd aga selgub, et naised isegi ei pea nii palju aega jõusaalis veetma.

Muidugi pole pikaealisus ainus trenni eelis – võib olla palju põhjuseid, miks naised soovivad olla aktiivsed ja vormis. Kuid lõpptulemus on see, et naised väärivad rohkem selleteemalisi uurimistöid, tegemaks oma trennigraafiku kohta teadlikuid ja läbimõeldud otsuseid, vahendab PopSugar.