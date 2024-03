Söö ennast kauniks: parimad toiduained, mis välimusele hästi mõjuvad

Süsivesikud kreemitortide ja rohke pasta näol ei ole maailma parimad toitumisvalikud, eriti, kui nendega liialdada. Õnneks on palju toiduaineid, millel on tegelikult välimust parandav toime. Selleks soovitatakse valida toiduaineid, mis sisaldavad karotenoide - see on aine, mis annab puu- ja köögiviljadele erksa värvuse.