ÜLLATAV ⟩ Dietoloog avaldab kõige hullema vea, mida inimesed kaalu langetades teevad

Rühm dietolooge avaldas, mis on nende klientide suurim komistuskivi. See on paras üllatus – enda kaalumine. See on halb. Väga halb. Ja kui sa pead kaalule astuma, ei tohiks see sind panna ennast halvasti tundma. Kaal pole midagi muud kui number – ja inimesele, kes sööb hästi ja liigub palju, ei ütle see tervise kohta peaaegu midagi, väidavad teadjamad.