HEA TEADA ⟩ Just nii mitu korda päevas peaks pissil käima

Kuumadel päevadel võib meie keha kaotada kuni 500 ml vett tunnis ainuüksi higistades. Veetasakaalu säilitamiseks on oluline palju juua. Lonkshaaval püüame jõuda soovitatava kahe-kolme liitrini päevas. Aga kui jood palju, pead ka tualetti minema. See on asjade normaalne käik – isegi kui paljudele ei meeldi sellest rääkida.