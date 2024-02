PROOVI JÄRELE ⟩ See toit teeb kõhupekile uut ja vana

Ehkki vastus pole šokolaad, jäätis ega küpsised, on see siiski üks meeldiva välimusega hästi mekkiv maius, nimelt Kreeka jogurt värskete marjadega. «Oluline on märkida, et kuigi Kreeka jogurt marjadega on oma valgu-, kiudaine- ja toitainete sisalduse tõttu kaalulangetuses kasulik vahepala, on see vaid üks tasakaalustatud toitumise komponent,» rõhutas Goodson. Lisaks on vaja muuta üldisi toitumisharjumusi, kontrollida portsjonide suurust ja liigutada ennast.

Mis teeb selle suupiste nii kasulikuks?

Kreeka jogurtis on palju rohkem valku kui tavalises jogurtis. Valk on aga küllastavam kui süsivesikud või rasvad, nii et täiskõhutunne kestab kauem. Sel juhul aga sööd tõenäolisemalt vähem kaloreid ja see aitab alla võtta. Marjad lisavad suupistele kiudaineid, mis omakorda aitavad täiskõhutundele kaasa, sest kiudaineid seedib organism kauem. Ühtlasi on see kalorivaene suupiste, kui võrrelda paljude teiste vahepaladega.

Marjad pakuvad antioksüdante ja palju muud. Antioksüdandid võitlevad oksüdatiivse stressi ja põletikuga, mida seostatakse kaalutõusu ja rasvumisest tingitud tüsistustega.

Kreeka jogurt kubiseb probiootikumidest, mis hoiavad soolestiku mikrobioomi tervena ja mõjuvad seedimisele hästi.

See on toitainerikas suupiste. Kreeka jogrutis on kaltsiumi, mis on tervete luude jaoks hädavajalik, ja B-vitamiine, mis aitavad kaasa energia tootmisele, kirjutab EatThis.