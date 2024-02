Üheksa ajatut ilunippi, mida peaksid kasutama kõik naised, hoolimata vanusest

1. Päikesekaitse. Üks olulisemaid asju, kuidas oma nahka terve ja noorena hoida, on kaitsta seda päikese kahjuliku kiirguse eest. Tagajärgedeks on kuiv, õhuke ja kortsuline habras nahk. Parim on kasutada välja minnes vähemalt 30 SPF kaitsekreemi, ka nokaga mütsist on suur abi.