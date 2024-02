Niimoodi leiad õige näomaski vastavalt oma nahatüübile ja vajadustele

Mõtle igapäevastele puhastusvahenditele, seerumitele, niisutajatele ja päikesekaitsekreemidele kui oma nahahooldusrutiini alustaladele. Kui see on paigas, võid asju veidi vürtsitada, milleks üks viis on näomaskid. Paljud inimesed aga ei mõista, et näomaskid peaksid olema sama isikupärastatud kui ülejäänud nahahooldus. Esimene samm? Enda harimine.