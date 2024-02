Granada ülikoolis tehtud uuring näitas, et telefonide ja sülearvutite ekraanide, televiisorite ja tänavavalgustite tehisvalgus ei lase kehal välja töötada rasvumisega võitlevat hormooni. Uuringust teatanud The Independenti sõnul on hormooni melatoniin vaja unerütmi reguleerimiseks ja see kiirendab ka ainevahetust.