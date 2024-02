11 supertoitu, mis aeglustavad vananemist pärast 40. eluaastat

Vananemine on ilus asi, sest lõppkokkuvõttes võime olla tänulikud, et saame elada veel ühe päeva. Kuid mis siin salata, kehas toimuvad ajaga mitmesugused muutused nii väliselt kui ka sisemiselt. See võib teha muret, eriti kuna vananemine on paljude haiguste riskitegur. Õnneks on supertoite, mida regulaarselt süües saad seda protsessi aeglustada.