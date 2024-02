WHO eksperdid soovitavad tarbida vähemalt 0,75 grammi valku kilogrammi kehakaalu kohta. Kõik pole aga nii lihtne – me omastame valku erinevalt ja selle tarbimise normid muutuvad sõltuvalt meie elustiilist. All on sümptomid, mille järgi saad aimu, kas sinu toitumine võib olla valguvaene.