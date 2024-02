Kuidas hoida armastus elavana ka siis, kui intiimsus on suhtest kadunud?

The Guardianile antud intervjuus toob suhteterapeut Cate Campbell välja, et me ei räägi piisavalt sellest, kuidas ajapikku võib romantiline tõmme suhtes väheneda või sootuks ära kaduda.

«See kõik on väga normaalne. Eriti pikaajalises suhtes, kui inimesed vananevad ja keha muutub.» «Isegi kui armastate oma partnerit ja hoolite temast väga, võite fantaseerida teistest inimestest või soovida, et oma partner oleks noorem ja kenam. Emake loodus meelitab meie ajusid nägema ainult positiivset. See seletab ka armumise põlevat kirge, kuid olles inimesega kaua koos, see paraku kaob aja jooksul,» tõi naine välja.