PRÜGIUNI ⟩ Miks oleme hoolimata pikast unest hommikuti ärgates väsinud ja uimased?

Kui tööpäeva hommikul pole midagi ebameeldivamat kui äratuskell ja on täiesti ükskõik, mis akna taga toimub või taevast alla sajab, oled üks neist, kes teab, mis tunne on väsinuna ärgata. Laialt levinud teadmise kohaselt peaks täiskasvanu ideaalseks une pikkuseks olema kaheksa tundi, aga see pole siiski nii lihtne ja mustvalge.