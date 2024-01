VISKLED UNETULT? Neid näpunäiteid järgides saad kergemini sõba silmale

Unetus teeb nukraks. Õnneks on abi olemas!

Miljonid inimesed üle maailma vähkrevad öösiti voodis ja vahivad oma silmalaugude taguseid. Unest võivad nad vaid und näha. Võiks ju arvata, et sellisel üldlevinud probleemil on sama üldlevinud lahendus – aga siin me oleme, kobame endiselt pimeduses.