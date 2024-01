5 nippi, kuidas kaasasündinud magusaisust võitu saada

Kas olete tähele pannud, et õhtusöögil jaguneb seltskond alati kaheks? Poolte jaoks on õhtusöök pearoaga lõppenud ja magustoidumenüü võib rahulikult laual edasi puhata. Teiste jaoks aga on õhtu tipphetk alles saabumas ning pole kahtlustki, et söömaaja pidulik peaesineja saabub just desserdimenüüst.

«Mina olen kindlasti see, kes valib eelroa asemel magustoidu. Armastan väga näiteks šokolaadi ja ütlen ausalt, et ilma magustoiduta on restoranis käimine minu jaoks poolik elamus,» tunnistab Egle Nabi ja tõdeb, et ilmselt on tegu ühe suurima nõrkusega.

Sündinud magusaarmastaja

Olles kogu elu spordiga tegelenud ning toitumisnõustajaks õppinud, on Egle on teadlikult oma tervise eest hoolitsenud ning sealjuures ka magusaisu kontrollinud. «Kuna ma tean, mis on kehale hea, siis olen alati teinud teadlikke valikuid, mis toetavad tervislikku elustiili. Küll aga olen märganud, et mõned otsused on minu jaoks palju keerulisemad, kui näiteks kolleegi või sõbranna jaoks. Mina olen loomult väga suur snäkkija ja eriti kange isu on mul just magusa järele. Ma tean seda ka, et kui ma ühe kommi võtan, siis see kindlasti ainsaks ei jää,» on Egle tähele pannud.