Dakota Johnson avaldas üllatava viisi, kuidas ta oma vaimset tervist hoiab

Ilmselgelt on uni igaühele väga oluline, kuid tavaliselt ei ole võimalik nii kaua magada koduste asjade ja töökohustuste tõttu. Silma sõbale saada pole oluline üksnes aju toimimise, tervise ja meeleolu, vaid ka energiataseme jaoks.

34-aastane Johnson ütles: «Ma ei funktsioneeri, kui magan alla kümne tunni. Ma võin hõlpsasti 14 tundi magada. Mul ei ole tavapärast ärkamisaega. See sõltub sellest, mis mu elus toimub. Kui ma ei tööta ja mul on esmaspäeval vaba päev, siis magan nii kaua, kui saan. Uni on mu elus prioriteet number üks.»

Johnson avaldas veel ühe nipi, kuidas ta enda eest hoolt kannab. «Ma lähen vanni ükskõik mis kellaajal. Kui mulle tuleb keset päeva pähe oh jumal, mis maailm see selline on, siis ma lähen vanni. Leian, et vesi on tõesti maandav.»

Samuti teeb ta viis päeva nädalas trenni, mille hulka kuulub jõutrenn, kuum jooga ja Pilates. Oma vaimse tervise nimel mediteerib ta kaks korda päevas, kirjutab Tyla. «Ma tegelen transtsendentaalse meditatsiooniga. Olen viimasel ajal palju hingamisharjutusi teinud ja need on mind ärevuse puhul aidanud.»

Dakota on rääkinud avameelselt, et talle on oluline teatud rutiin, kuna on vaimse tervise probleemide ja depressiooniga võidelnud teismeeast peale. «Olen aga õppinud seda ilusaks pidama, sest ma tunnetan maailma. Mul on vist palju keerulisi kohti, aga need ei paisku minust välja. Ma ei tee neist kellegi teise probleemi.»