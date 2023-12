HÄMMASTAV ⟩ Loe, mis juhtub, kui ärkad hommikul kell 5

Üha enam suunamudijaid propageerivad varajast ärkamist ja keerulisi hommikurutiine. Tundub, et hommikul kell viis üles tõustes on inimestel aega sõna otseses mõttes kõike teha: jooksma minna, joogat harrastada, koeraga jalutada, ülitervislikku smuutit valmistada ja miljon teist väikest tööülesannet täita. Populaarseks on muutunud ka vlogid, kus inimesed räägivad, mida nad enne tööpäeva algust siis teevad.