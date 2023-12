«Kord nägin vastasmajas paari. Nad seksisid otse töölaual»

1. «Tulin vana-aastaõhtul oma mehe kontorisse. Kuna seal polnud kedagi, otsustasime hetke ära kasutada. Alguses talle see idee ei meeldinud, aga otsustasin teda veenda, et kui tuled kustutame, siis keegi ei näe (ruumides olid siiski kaamerad). Ma ei tea siiani, kas tegime vaatepildiga kellegi õnnelikuks või mitte!» Marina, 27-aastane.

2. «Ühel oma esimestest kohtamistest jalutasime pargis ja ta ütles, et lähedal on tema endine kontor, mille võti tal endiselt oli. Märkamatult läksime majja sisse, ta tegi mulle väikse tuuri ja siis leidsime eraldatud koha... Pidime kogu aeg valvel olema, et me vahele ei jääks, aga see oli nii erutav,» Angela, 25-aastane.