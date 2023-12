Magad võõras voodis halvasti? 5 nippi, kuidas asja parandada

Kui me magame vähem tuttavas kohas, on aju öösel valvas, sest pole kindel, kas uus keskkond on ohutu. See ülivalvsus võib pikendada uinumist ja uni on ka vähem kosutav. See aga ei tähenda, et sügava unega tulebki reisil või külas hüvasti jätta. Allpool on mõned nipid, kuidas mõnusasti magada ka võõras kohas.