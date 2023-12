Kuigi ainevahetus on peenhäälestatud masin, mis eraldab pidevalt oluliste kehafunktsioonide tööks vajalikku energiat – isegi magades ja puhates –, siis kui see mootor aeglustub, tekivad probleemid kehakaalu, energiataseme ja üldise tervisega.

Mõnikord võib olla ainevahetus aeglane, ilma et sa seda teaksid. Aeglase ainevahetuse levinumad sümptomid on näiteks juuste väljalangemine, kuiv nahk, väsimus, kaalutõus või raskused kehakaalu langetamisel. Kuigi aeglasema ainevahetusega elamine võib olla masendav, on toitumisharjumusi, mida saad muuta, et kiirendada ainevahetust ja saavutada mõned oma tervise-eesmärgid.