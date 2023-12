KAS TEADSID? ⟩ Just nii palju kaloreid on ühes avokaados

Keskmise suurusega avokaado (150 grammi) annab umbes 240 kalorit. Kuid ära sellest heitu, sest need kalorid on toiteväärtuslikud, hoiavad kõhu täis ja parandavad tervist. Vastupidiselt arvamusele, et kõik rasvad on kehakaalu langetamiseks halvad, võivad avokaadod aidata soovimatutest kilodest vabaneda. Kuna kiudainetest kubisev rasvane avokaado hoiab kõhu täis, on ka söögiisu väiksem ja vähem tahtmist näksida. Lisaks on nad ka tervislikud ja seda on kaalust alla võttes oluline silmas pidada selle asemel, et tuimalt kaloreid lugeda.