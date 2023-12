Igaüks, kes on kunagi ärganud higist niiskete linade vahel, kaela ümber krussis märg öösärk, teab, et see ei ole teps meeldiv. Miks nii juhtub? Hea uudis on see, et tavaliselt on öine higistamine normaalne kehaline reaktsioon teatud tingimustele ja paljude põhjustega on võimalik tegeleda.