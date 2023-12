Selle salendava retsepti valmistamiseks vajad vaid nelja koostisosa

Toitumisnõustaja Christianne Wolff avaldas retsepti, mille iga saleneja peaks oma menüüsse lisama. Õnneks on seda väga lihtne valmistada ja see sobib nii köögiekspertidele kui ka algajatele. Lisaks on see ka odav ja koosneb vaid neljast toiduainest.

«Parim retsept, mis aitab teil saleneda, on roheline smuuti. See tasakaalustab veresuhkrut, peatab magusaisu, küllastab, niisutab ja annab toitaineid, nii et teil jagub energiat paariks tunniks,» ütles Christianne. Kasu ei ole üksnes vöökohale, vaid roheline smuuti parandab und, nahka, seedimist ja meeleolu. See kõik aitab taas kaalust alla võtta, sest energiat on piisavalt ja enesetunne rahulikum.

Millal seda imejoogikest rüübata? «Soovitaksin seda võtta hommikul, kuid see on kasulik ka pärastlõunase vahepalana, et peatada kellaviiene energialangus.»

Vaja läheb

Üks peotäis marju (külmutatud või värsked)

0,5l kookosvett

Pool avokaadot

Spinat

Kuidas valmistada

Sega blenderis kokku ja joo kohe ära