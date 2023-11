Munad aitavad saada vapustavat orgasmi. Esiteks on munades palju valku, mis annab linade vahel energiat. Teiseks on munades looduslikku kemikaali koliini, mis suurendab verevoolu peenisesse ja kliitorisse. Koliin on atsetüülkoliini eelkäija, mida on seostatud sagedasema seksi ning intensiivsemate ja pikemate orgasmidega. Ja kui sellest kõigest veel ei piisa, aitab kõrge B5- ja B6-vitamiini sisaldus munades tasakaalustada hormoone ja võidelda stressiga.