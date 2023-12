NAISTEJUTUD ⟩ Mis ohumärgid suhtes reedavad, et partner on emotsionaalselt ebaküps?

Ka Lindsay C. Gibson kinnitab arvukates podcast'ides järgmist: «Kui need inimesed iseenda käitumist kõrvalt suudavad näha, kui neil on olemas enesereflektsioonivõime, siis on emotsionaalne areng võimalik. Aga kui nad sellest keelduvad ja näevad süüdlastena kõiki teisi, siis mingit arengut ei toimu. Neil puudub selleks ka motiiv: «Miks mina peaks muutuma? Mina ju tean, mis ma tahan. Ja ma tean, kuidas sina olema pead. Ole lihtsalt täpselt selline nagu mina tahan!»»

Loe – saad veel küpsemaks!

Emotsionaalne ebaküpsus Foto: apollo.ee

Lindsay C. Gibson «Emotsionaalselt ebaküpsete vanemate pärand»

Tunnustatud kliinilise psühholoogi selge ja teaduslik vaade teemale, mis on antud edasi kaastundlikult ja mõistvalt. Raamat aitab mõista emotsionaalset ebaküpsust mistahes lähemates suhetes – nii vanema kui ka elukaaslasega, isegi sõpradega. Eemalt tunduvad emotsionaalselt ebaküpsed inimesed sageli võluvad, arukad ja edukad. Kuni kõik toimub «nende pilli järgi» ja keegi ei oota neilt emotsioonide mõistmist või iseenda avamist. Nad ütlevad tihti: mul pole mingit probleemi, sinul on probleem! Põhjustavad kaost ja kannatusi, aga on teiste valu suhtes pimedad. See-eest teevad suure numbri iseenda pisimastki ebamugavusest.

Kui oled elus kokku puutunud või kasvasid üles emotsionaalselt ebaküpse, kättesaamatu või egoistliku vanemaga, oled ilmselt läbi elanud nii üksindust, reedetust, hülgamist kui ka viha.

See inimene ei arvesta sinu emotsionaalsete vajadustega. Seda raamatut lugedes saad teada, kust on pärit lapsepõlves kogetud hüljatustunne, segadus ja enesesüüdistused.

Emotsionaalselt ebaküpsete vanemate neli tüüpi:

Emotsionaalselt ebastabiilne vanem suurendab lastes ebakindlust ja ärevust. Ta on endaga hädas või on tegu otsese vägivallaga.

Sihikindel vanem on kontrolliv ja hõivatud laste elu juhtimisega.

Passiivne vanem püüab hoiduda kõigest, mis võib tüli põhjustada.

Tõrjuv vanem on eemale tõmbunud, tal on alati kiire.

Lindsay C. Gibson, Psy. D on kliiniline psühholoog, kes on spetsialiseerunud psühhoteraapiale emotsionaalselt ebaküpsete vanemate täiskasvanud lastega.

Emotsionaalne intelligentsus Foto: apollo.ee

Daniel Goleman «Emotsionaalne intelligentsus»

Teine termin, aga lähedane sisu. Kuidas inimene tuleb toime enda ja teiste emotsioonide mõistmise, peegeldamise ja juhtimisega? Kas ta õpib oma emotsioone aktsepteerides neid juhtima või juhivad tunded teda?

Tundetarkus on inimkonna ürgne tarkus ja neid otsuseid, mis võivad inimese elu kõige enam muuta, teeb ta tunnetest juhituna. Mõistus üksi ei otsusta suurt midagi! Intellekti imetlemise kõrvale on kerkinud teadmine, et sageli näiliselt ratsionaalsed otsused on emotsioonidest juhitud kiire mõtlemise tulemused, nii et just olukorra emotsionaalse tähenduse mõistmine otsustab tulemuse. Kasulik lugemine kõigile, kes tahavad iseennast ja teisi juhtida empaatiliselt ja tundeid mõistes.

Tõde. Ebamugav raamat suhetest Foto: apollo.ee

Neil Strauss «Tõde. Ebamugav raamat suhetest»

Neil Strauss on hariduselt psühholoog, aga ta on ka ajakirjanik ja seikleja. Tulemuseks on raamat, mis on hariv ja sügav, kuid sama kergelt loetav nagu kriminull või armastusromaan. Ja neid kahte viimast on see raamat samuti. Lugu räägib suhtekatsetustest, ohtrate armukeste vahel navigeerimisest, truudusepüüdest, teraapiatest ja orgiatest. Lühidalt mitmetest põnevatest «inimkatsetest», mida autor on läbi viinud iseenda peal oma enda vaimse tervisega riskides.

Huvitava motiivina tõuseb raamatus esile ka emotsionaalse ebaküpsuse teema – väga toorelt, arusaadavalt ja elusalt-valusalt. Neil on ise emaküpse ema laps, mistõttu ei suuda ta ise emotsionaalselt küpseks saada, kuna eelistab oma tunnete eest jalga lasta, mitte nendega tegeleda. Emotsionaalne lähedus ja intiimsus suhetes – see on sarnaselt sadade meestega tema suurim hirm! Aga olukord pole lootusetu. See raamat võib olla kuldvõtmeke, mis võib isegi enda vigu tuliselt eitava ebaküpse mehe või naise silmad avada ja talle arenguvõimaluse luua.