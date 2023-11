2022. aasta uuring näitas, et ekstravertsed inimesed joovad palju tõenäolisemalt alkoholi vahetult enne magamaminekut. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, kas meie isiksus võib olla seotud meie magamamineku rutiiniga. Selgub, et tõesti on.

Uuring näitas, et on tõepoolest mõned spetsiifilised asjad, mida inimesed teevad, et paremini sõba silmale saada – ja kõige tavalisem neist? Alkoholi joomine! Uuring avastas, et ekstravertidel on igaõhtune veinike enne unele suikumist sagedasem kui introvertidel