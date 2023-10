ERGUTA SEEDIMIST ⟩ Need toidud muugivad kõhu lahti

Soolestiku toimimine on väga individuaalne. Mõnel tuleb häda nr 2 peale kuni kolm korda päevas, teisel näiteks ülepäeviti. Kõhukinnisusest räägime siis, kui paksemale hädale on asja vähem kui kaks-kolm korda nädalas või kui roojamine on raskendatud liiga kõva väljaheite tõttu. Võib esineda ka muid sümptomeid: kõhu turse ja valu, täiskõhutunne, kõhupuhitus, iiveldus. Tegelemata kõhukinnisus võib tekitada näiteks hemorroide.