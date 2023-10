Uuring: seda kuuma jooki juues kaalud nelja aasta pärast natuke vähem

1. oktoobril ajakirjas The American Journal of Clinical Nutrition avaldatud uuringu kohaselt tähendab igapäevane magustamata lisatass kohvi, et nelja aasta jooksul on väiksem risk kaalutõusuks. Kasu aga kaob, kui inimene lisab kuumale joogile teelusikatäie suhkrut. Kohvivalgendaja lisamine aga kaalule mõju ei avaldanud.