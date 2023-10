«On oluline mõista, et rindade nahk on sama oluline kui teiste kehaosade nahk,» ütles nahaarst Annette LaCasse. «See on tundlik ja seda mõjutavad sellised tegurid, nagu UV-kiirgus, hormoonid, vananemine.»

Üldiselt ei puutu rinnad just palju kokku ilmastikutingimustega, kuid see ei tähenda, et nad ei vajaks oma nahahooldusrutiini, ütles dermatoloog Ife Rodney. «Rinnad saavad oma osa kitsastest riietest, hõõrdumisest ja päikesekiirgusest,» ütles Rodney. «On ülioluline pöörata rinnanahale tähelepanu, mida see väärib, et säilitada oma tervist ja elujõudu.»