Nahaarstid soovitavad: see puuvili on nahahoolduses tõeline superstaar

Arbuus koosneb peamiselt veest – selles on 92% vett ja 7,55% süsivesikuid. Arbuusis on rikkalikult lükopeeni, A-vitamiini, C-vitamiini ja antioksüdante. A- ja C-vitamiin võivad aidata tuhmi ja kahjustatud naha korral. Lükopeen aga neutraliseerib UV-kiirgust ja keskkonnasaastest tulenevaid vabu radikaale. Niimoodi aitab see vältida naha enneaegset vananemist. Kuna arbuus on sedavõrd niisutav, sobivad arbuusiga nahahooldustooted hästi kuivale nahale.