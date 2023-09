Armastatud nädalavahetuse harjumus võib põhjustada enneaegset vananemist

Varasemad uuringud on seostanud unepuudust paljude vaimsete ja füüsiliste häiretega , sealhulgas südamehaiguste, insuldi, rasvumise ja dementsusega. Kuid ebaregulaarne uni ei pruugi meie kehale palju kasulikum olla.

Nädalavahetuste hommikuti kaua magamine võib enneaegset vananemist põhjustada. Georgia Augusta ülikooli uued uuringud näitavad, et libisev unegraafik võib olla seotud kiirenenud bioloogilise vananemisega.

Ajakirjas Sleep Health avaldatud uuringus hindasid teadlased 6052 täiskasvanu andmeid, kes osalesid USA riiklikus tervise- ja toitumisuuringus aastatel 2011–2014. Hinnati une parameetreid: kestus, tõhusus ja korrapärasus, aga ka bioloogilise vananemise füsioloogilised markerid. Avastati, et nädalavahetuse pikem uni on seotud kiirenenud bioloogilise vananemisega. Kõige tõenäolisem süüdlane on meie sisemise ööpäevarütmi häirimine, vahendab Newsweek.