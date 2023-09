Noor moetalent Mairo Seire jätab eemalt mulje, et on flambojantne isiksus - kontrastne, emotsionaalne ja provotseeriv. Vähemasti selline on tema kunstnikumina. Kes elab aga barokse fassaadi varjus? «Kannatan paanikahoogude all,» tunnistab talent ootamatu siirusega.