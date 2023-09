Moelooja Karolin Kuusik tegi ehmatava otsuse: «Panin rõivaloomingule värvikeelu!»

Kollektsiooni teine inspiratsiooniparalleel on samavõrd eeterlik. Kuusiku neljandas omanimelisele brändile loodud kollektsioonis materialiseerub midagi unenäolist, selles talletuvad mõtisklused identiteedist. Kollektsiooni rõivastes leiab kodu Eesti luule, millesse Kuusik on viimase poole aasta jooksul pugenud. Just seetõttu leiab esemete pinnalt ja aksessuaaridest vihjeid kohalikele poeetidele. Just seetõttu on kollektsiooni värvimaastik mõtisklev, vaoshoitud ja rafineeritud.