SUUR GALERII ⟩ Kes kannab uut moelemmikut kõige paremini?

Stockmanni sügisene moepidu Foto: Kalev Kesküla

Telekaunitarid Annely Adermann ja Sirje Eesmaa tulid moepeole nagu must ja valge koer. Kuid musta moeorjusele need kaks värvikat karakterit küll alla ei vannu - värvidele jääb alati valjem sõna öelda, nii ka sel sügisel.

Vaata kogu suurt galeriid Stockmanni selle sügise moepeolt.

Musta poolt

«Mustast ei saa lühidalt rääkida,» ütleb Stockmanni 30 aasta juubelietenduse stilist Karolin Kuusik. «Must on midagi väga palju ülemat kui kõik teised värvid.» Tema arvates on just seda tooni kandes võimalik suurim skoor stiilipunkte koguda. Ning mustale lisab sarmi ka tõsiasi, et see toon on ääretult kvaliteedinõudlik – katsu sa vaid valmistada väikest musta kleiti viletsast kangast! Või musta mantlit või pükskostüümi. See näeb välja nagu nukker tume tolmulapp. Seevastu luksuskanga kallistuses tuleb süsimusta tooni sarm tõeliselt esile.

Mis äratab musta ellu? Vana hea valge maika. Foto: Ketrin Piljavets

Sille Randviir suhtus musta moe saabumisse samuti soosivalt – see toon on ju ideaalne silueti rõhutaja ning tekstuuride võimendaja. Kui rõival on huvitav vorm, ei pane värvi puudumist keegi pahaks.

Musta kandmiskavalus kvaliteetse materjali kõrval on ka veatu rüht – see toon nõuab sirget selga! Ja kui tunned, et täielikust värvivaikusest siiski väheks jääb, võta mängu valge või mõni erk aktsent – seegi on sügisel moes!

Must kui öö, mõjub vaid siluett.Fotod: Foto: Ketrin Piljavets