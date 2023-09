HEA TEADA ⟩ 6 head põhjust, miks jätta sealt alt raseerimata

Kõige tähtsam on muidugi iseenda rahulolu, aga karvade eelistamine on tegelikult bioloogiline, sest need püüavad lõksu feromoonid – kemikaalid, millel on oluline roll kaaslase ligitõmbamisel. Nii et mine tea, äkki toovad karvad magamistuppa veidi sädet.