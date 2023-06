MÜÜT VÕI TÕDE? ⟩ Eksperdid paljastavad, kas raseerimisel kasvavad tugevamad karvad asemele

Teadlase Gaby Longsworthi sõnul on see müüt, et raseerimine muudab karvad jämedamaks, ning tegemist on hoopis optilise illusiooniga. Karvad lähevad otstest õhemaks, nii et kui need on maha aetud, siis tunduvad tagasi kasvavad karvad silmale paksemad, kuna need on tömbid.