Põhjus, miks kasvab vahepeal suvalises kehapiirkonnas pikk must karv

On täiesti normaalne, et lõual ja igal pool mujalgi on karvad. Väikseid udukarvu leiad igalt poolt, kui välja jätta peopesad ja jalatallad. Need karvad, nn vellus karvad on peenikesed ja heledad ning soojustavad keha. Kuid mõnikord põhjustavad hormonaalsed muutused või geneetika selle, et nende hulgas pistab pea välja jäme ja tugev karvade kuninganna – raudne leedi.