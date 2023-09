Kui soovid oma nahka parandada, siis sea sammud külmkapi poole ja sahvrisse. Keskendu toidule, mis on kas töötlemata või minimaalselt töödeldud. Puuviljad, köögiviljad, lahja valk, pähklid, seemned ja mõned õlid on näited toitudest, milles on lisaaineid vähe või üldse mitte. Oluline on mõistagi juua ka piisavalt vett ja kaitsta nahka päikese eest. Allpool on kirjas parimad toidud nahale!