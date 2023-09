Mis huvitab inimesi kõige rohkem, olgu suvi või sügis? Loomulikult suhted! Ja majanduslangusega koos on langenud allapoole kriitilist piiri eestlaste oskus ja soov suudelda. Mida teha? Epp Kärsin õpetab: «Ärge kartke õrna intiimset silitust. Juba see kui mees õrnalt silitab naise kaela või kõrva on naisele väga erutav...»