«Ma pooldan väga tasakaalu ja oma keha kuulamist... intuitiivsust,» ütles Tommy. «See on tore, et teil on see suurepärane eesmärk – väline eesmärk–, kuid jälgige kindlasti ennast ja kuidas te end tunnete.»

Miks ta nii ettevaatlik on? «Neerupealiste väsimus võib teile ligi hiilida,» ütles Tommy. «See on pöörane maailm, kus me elame; kõik on nii võistlushimulised, töötavad hullumeelselt tundide kaupa ja lisaks need intensiivsed treeningud... keha ei suuda taluda nii palju stressi.» Ja neerupealiste väsimuse sümptomid ei ole alati märgatavad.