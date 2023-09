ÜLLATAV ⟩ See tervislik toiduaine mõjub luudele halvasti

Osteoporoosi pärast muretsevad inimesed lisavad oma toidule sageli kaltsiumi ja D-vitamiini, kuid need ei pruugi aidata. Dr Liz Matzkin selgitas: «Kuigi kaltsium ja D-vitamiin on olulised luutervise jaoks, võib soovitatud päevaste annuste ületamine anda tagasilöögi ja olla pigem kahjulik kui kasulik. Kaltsiumi ja D-vitamiini vajadus sõltub vanusest, seega veenduge, et olete teadlik teie jaoks optimaalsest annusest.»