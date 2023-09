KAS OSKAD PAKKUDA? ⟩ Just see tegevus hoiab meid kaua noorena

Tegelikkus on aga teistsugune. Kui veel kahekümnendates eluaastates on keha võimeline ka väikese pingutusega vormi hoidma, siis alates kolmandast elukümnendist on keskmine lihaskadu 3-8 protsenti iga järgneva kümne aasta kohta. See number võib olla väiksem aga ka oluliselt suurem, kuna siin on oma roll nii geneetikal kui ka sinu elustiilil.

Me teame, et lihastreening muutub vanuse suurenedes aina olulisemaks. Kui sa ei anna märku kehale, et sul on lihaseid vaja, siis keha arvab et polegi. Seega on oluline treenida raskustega, et anda kehale signaal lihaste vajadusest. Miks? Sest toonuses lihased annavad sulle hea kehahoiaku, rühi ning hoiavad kognitiivset võimekust. See tähendab, et sul on jõudu koordineeritult enda igapäevatoimetusi teha. See tähendab vähem liigesevalusid ja näiteks ka füüsilisi vigastusi, mis võivad olla tingitud ülekoormusest, kui keha kompenseerib nõrgemate lihaste tööd.