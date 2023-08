Nende nelja lihtsa harjutusega saad endale imekauni tagumiku

Alusta harjutust käpuli maas olles ning veendu, et su selg on sealjuures sirge ja vaatad otse ette. Treenerid juhivad sageli tähelepanu sellele, et harjutuse tegemine küürus seljaga võib põhjustada seljavalusid. Hinga sisse ja siruta üks jalg taha. Tõsta see jalg viieks sekundiks nii kõrgele, kui saad, ning välja hingates too tagasi algasendisse. Korda harjutust mõlema jalaga.