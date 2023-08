3 nippi, kuidas magades rohkem kaloreid põletada

Kui oled otsinud vabandust, et rohkem magada, siis siin see on: uuringud on näidanud, et iga öö üks tund kauem magades põletad ilma suurema pingutuseta 270 kalorit lisaks. Lisaks tasub öösel unemaski kanda. Teadlaste sõnul on täielikus pimeduses magavatel inimestel väiksem tõenäosus rasvuda. Lihtne viis magamistoas täieliku pimeduse saavutamiseks on tavaline unemask.