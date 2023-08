5 toitu, mis kergendavad menopausi sümptomeid

Menopaus on eluetapp, mida paljud naised kardavad. Menopausi sümptomid ulatuvad kuumahoogudest ja peavaludest kuni kehakaalu tõusu ja tõsiste meeleolumuutusteni. Hea uudis on see, et toitumisega saab leevendada mõnda neist sümptomitest. Allpool on nimekiri toiduainetest, mida proovida.