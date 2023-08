SAAB KA NII ⟩ Kavalad nipid, kuidas magades kaalust alla võtta

Kõige tõhusam kaalulangetusrežiim hõlmab vähem kaloreid ja rohkem trenni. Keegi ei vaidle sellele vastu. Kuid see ei tähenda tingimata, et ei võiks teha väikseid trikke, mis protsessile kaasa aitavad. Allpool on kirjas, kuidas magades kaalust alla võtta.