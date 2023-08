Igapäevased tegevused, mis põletavad kaloreid paremini kui trenn

Kodu koristamine

Koristamine on tüütu töö, mida peab ikka ja jälle tegema. Mõelge aga selle peale, et harja ja mopiga maja peal ringi askeldamine võib teist teha tõelise sportlase. Kui endale teadvustada, et koristamine põletab hulgaliselt kaloreid, muutub tegevus kordades lihtsamaks. Leidke sobiv muusika ning nautige protsessi.

Õhtusöögi tegemine

Usu või mitte, aga inimene põletab sadu kaloreid köögis hakkides ja segades. Loomulikult oleneb ka kõik valmistatavast toidust. Selge on see, et liha tampimine väsitab rohkem kui makaronide keetmine. Tuleb aga meelde jätta, et igapäevaselt korraliku ning tervisliku roa valmistamine võib osutuda tõsiseks pingutuseks.

Kasutage lifti asemel treppe