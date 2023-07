Suvel saab lõdvalt võtta ja keegi ei viitsi hea välja näha? Vale puha! Soe Eestimaa suvi on parim aeg end lille lüüa ja kanda kõiki neid võrratuid siidkleite ja värvilisi kostüüme, mida disainerid on valmis meisterdanud. Vähemalt teeb seda suurem osa siinseid säravamaid seltskonnatähti. Kaunitaride suvine kogunemispaik on muuseas Pärnu, kust igal laupäeval läheb käima suur moepidu-disainiturg Moekas. Nii et suvepealinnale võib selle aasta juulist vabalt ka moepealinna tiitli anda.