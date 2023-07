Roosa teeb revolutsiooni. Üks toon on korraga igal pool. Just see kõige edevam, beibekam, erksam roosa variant, mida äsja veidi halvustavalt barbiroosaks pilgati. Tooni nimi rahvasuus on sama, aga tähendus üleöö täiesti teine. Mis juhtus? Ja mis sõnumit kannab roosa nüüd?

Maailmas oleks otsekui roosa pomm plahvatanud! Ja põhjus on ilmne. Lükka suvalisse otsinugaknasse «Barbie» ning sinugi ekraan muutub roosaks ja sädelevaks.

Erk ja pilkupüüdev roosa just barbielikus versioonis on võimas värv – sõidab sajaga silmade vahele ja kehtestab ennast. Ei, see ei palu tähelepanu - see lihtsalt võtab selle. Tahad või ei taha, meeldib või ei meeldi - see on roosa, mida sa igal juhul vaatad.